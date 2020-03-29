В Благовещенске легковушка протаранила ворота и сельхозоборудование (фото)

В социальных сетях появились фотографии с места жесткого ДТП. О его обстоятельствах ИА «Амур.инфо» рассказали в отделе ГИБДД по Благовещенску. Происшествие случилось в областном центре по адресу: улица Воронкова, 1/1.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Nissan Gloria, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие – металлические ворота и сельхозоборудование.

Люди не пострадали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/autoroad.blg