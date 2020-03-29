До 50 % российских космических пусков могут отложить из-за COVID-19

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Около половины запланированных запусков российских космических ракет могут быть отложены из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил один из ведущих экспертов космической отрасли Иван Моисеев.

«Навскидку, я думаю, мы потеряем процентов 30-50 на этой пандемии, то есть полгода мы потеряем по графику», – цитирует «Интерфакс» Моисеева. Он занимает должность научного руководителя Института космической политики.

27-28 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин должен был провести совещание «по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями».

Ранее в Роскосмосе сообщали о переносе запуска российско-европейского аппарата ExoMars с 2020 на 2022 год. Среди причин называлась необходимость дополнительных технических проверок, а также ограничение международных контактов из-за распространения коронавируса.

В тоже время гендиректор оператора внеэнеэкономической деятельности Роскосмоса компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов сообщал, что компания выполнит свои обязательства, несмотря на распространение инфекции.

На 2020 год было запланировано более 40 пусков российских ракет космического назначения. Пуски планировалось производить с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

В 2019 году Россия провела 25 пусков российских космических ракет.