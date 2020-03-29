Амурчанам показалось, что загорелся мост Благовещенск – Хэйхэ

Вечером 28 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила тревожная информация. Амурчанам показалось, что произошел пожар на новом мосту, связывающем Благовещенск и китайский Хэйхэ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству сказали, что информации о пожаре на этом объекте нет.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что возгорания на мосту не было. В районе села Гродеково Благовещенского района в пади горела сухая трава.