Жители Свободного шьют защитные маски (видео)

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В Свободном стартовала акция «Стоп коронавирус». В ее рамках неравнодушные горожане изготавливают защитные маски для тех, кто будет работать в ближайшую неделю.

Так, в акции участвует ученица 5 класса гимназии № 9 Мария Зорина. Она поставила себе цель – сшить 15 масок. Участие принимает и мама школьницы – Лариса Зорина.

«Сегодня утром мы получили от завуча СМС об акции. Решила принять участие, так как мы сейчас не ходим в школу и хочется проводить время с пользой», – рассказала Маша.

В акции #Стопкоронавирус участвуют школьники и студенты. К важному делу присоединился и городской совет ветеранов.

«Десять человек из нашего совета ветеранов будут шить маски. Мы хотим быть полезными в сложившейся ситуации», – сказала член активного городского сообщества Лариса Зорина.

Глава города Владимир Константинов снабдил тремя рулонами ситцевой ткани рукодельниц, готовых поддержать работающих горожан в условиях пока еще существующего дефицита медицинских масок в аптечной сети. Помощь также оказывают и предприниматели Свободного.

Как рассказала главный специалист отдела по делам молодежи, семьи и детства администрации Свободного Анастасия Налетова, готовые изделия волонтеры доставят медицинскому персоналу, продавцам и всем тем, кто работает в организациях, которые не могут приостановить свою деятельность, даже в период объявленной недели выходных, пишет пресс-служба администрации Свободного.

Ранее Амур.инфо сообщало, что защитные маски шьют на заказ в ателье Благовещенска.