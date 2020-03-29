Запускающая спутники с Восточного OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb, которая запускает спутники с космодромов Восточный и Байконур, подала в суд по Южному округу штата Нью-Йорк заявку о банкротстве.

Как отметили в компании, с начала года OneWeb занималась привлечением инвестиций, получение финансирования было возможно в ближайшем будущем. Однако ухудшение экономической ситуации в мире и нестабильность рынков, связанных с распространением COVID-19, затрудняли этот процесс.

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного – шесть и столько же с Куру (один уже выполнен).

OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли, пишет РИА Новости.