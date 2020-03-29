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сегодня, 08:42 7

Россия закрывает госграницу

Россия закрывает госграницу
Фото: pixabay.com

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», – говорится в документе.

ТАСС пишет, что ограничение не распространяется на граждан России, которые являются дипломатическими работниками, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений России, официальных представительств РФ при международных организациях, должностными лицами постоянного комитета Союзного государства, а также на членов их семей.

Кроме того, положение не будет применяться в отношении российских граждан, которые являются водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также в отношении граждан РФ, выезжающих за территорию России в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих в регион железнодорожным пассажирским транспортом транзитом, в отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и иных лиц.

Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию вышеперечисленных лиц. Властям регионов, на территории которых располагаются пункты пропуска через государственную границу РФ, поручено оказывать содействие при реализации распоряжения и проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом, как сообщил официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    поздновато

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    https://biletyplus.ru/raspisanie/bishkek-fru/moskva-mow

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    в России правило состоит из исключений

  • zeya28

    zeya28
    1 час назад

    Нельзя! Но если очень хочется, то можно.

  • Chupa

    Chupa
    25 минут назад

    zeya28

    Нельзя! Но если очень хочется, то можно.



    Ну а как же! Их Х-соски то без Куршавеля и Ниццы не смогут...

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Если вирус усилит позиции и ЕС распадется на закрытые границы т.е. станет наглядным образцом сговора, а не союза. Нет и быть не может у буржуев союза. Только выгодный сговор. Пример с брекситом Англии тоже наглядный. США тоже в волчьем "SU".

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 минуты назад

    ОТ , да перечитайте же " Капитал" , что ж вам так неймётся то ?

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