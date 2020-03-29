Россия закрывает госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», – говорится в документе.

ТАСС пишет, что ограничение не распространяется на граждан России, которые являются дипломатическими работниками, работниками дипломатических представительств и консульских учреждений России, официальных представительств РФ при международных организациях, должностными лицами постоянного комитета Союзного государства, а также на членов их семей.

Кроме того, положение не будет применяться в отношении российских граждан, которые являются водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажами речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также в отношении граждан РФ, выезжающих за территорию России в связи со смертью близкого родственника, граждан РФ, постоянно проживающих на территории Калининградской области, следующих в регион железнодорожным пассажирским транспортом транзитом, в отношении граждан РФ, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, и иных лиц.

Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в Россию вышеперечисленных лиц. Властям регионов, на территории которых располагаются пункты пропуска через государственную границу РФ, поручено оказывать содействие при реализации распоряжения и проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. При этом, как сообщил официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.