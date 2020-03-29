Выбор читателей за 28 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 28 марта.

28 марта Благовещенск присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В ее рамках Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В Благовещенске с 28 марта, согласно распоряжению губернатора, должны были закрыться многие организации и предприятия. Перечень исключений глава Приамурья указал в подписанном им официальном документе. Но, несмотря на запреты, некоторые торговые точки продолжили работу.

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля подал документы в областную прокуратуру для пересмотра уголовного дела. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

В ночь с 27 на 28 марта сотрудники городского отдела полиции совместно с Росгвардией проверили ряд питейных заведений в Благовещенске. В бары правоохранители наведались в рамках оперативно-профилактического мероприятия.