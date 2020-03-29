Выбор читателей за 28 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 28 марта.
В Благовещенске на один час погаснет свет
28 марта Благовещенск присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В ее рамках Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
Многие магазины в Благовещенске продолжили работу вопреки запрету
В Благовещенске с 28 марта, согласно распоряжению губернатора, должны были закрыться многие организации и предприятия. Перечень исключений глава Приамурья указал в подписанном им официальном документе. Но, несмотря на запреты, некоторые торговые точки продолжили работу.
Экс-мэр Благовещенска Мигуля обратился в прокуратуру для пересмотра уголовного дела
Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля подал документы в областную прокуратуру для пересмотра уголовного дела. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.
Ночью в Благовещенске силовики проверили бары
В ночь с 27 на 28 марта сотрудники городского отдела полиции совместно с Росгвардией проверили ряд питейных заведений в Благовещенске. В бары правоохранители наведались в рамках оперативно-профилактического мероприятия.
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