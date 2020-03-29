Раков ждет успех в любви, Стрельцам не стоит торопить события: астрологический прогноз на 29 марта

Восход Солнца: 06:11

Заход Солнца: 18:57

Солнце в Овне.

Овен. День благоприятен для открытий, самореализации. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют вас своей откровенностью и теплотой. Возрастает ваше личное обаяние, шарм. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми.

Телец. Звезды не рекомендуют начинать новые дела или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь завершить все начатые проекты.Оптимизм позволят вам преодолеть кризис в личных отношениях или с честью выйти из самой запутанной ситуации. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы.

Близнецы. Если вы планируете сделать крупную покупку, то подумайте, стоит ли тратить на нее деньги, ведь пока можно обойтись и без нее. Со временем вы можете позволить себе многое, о чем вы мечтаете сейчас, но пока подождите. Здоровье несколько ухудшится, так как вы слишком легкомысленно относитесь к нему. Постарайтесь побольше спать, меньше переживайте и обогатите свой рацион витаминами.

Рак. Успех в любовных делах не покинет вас и в этот день. Однако следует воздержаться от легкомысленности и пустых обещаний. Это может послужить поводом к неприятностям. Вероятны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервного характера и кишечного тракта. Не предавайтесь чревоугодию.

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Лев. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам.

Дева. Этот день ознаменует собой новый этап жизни. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью и все, что ни делается, — к лучшему. Всерьез задумайтесь над тем, чего же вы на самом деле хотите: от этого зависит, что вы в конце концов получите. Возможно, придет осознание новых истин, которые обогатят вашу мудрость.

Весы. Вас ожидает успех, но не переоценивайте свои силы и возможности партнеров, иначе потонете в рутине и мелких второстепенных деталях. Излишняя самоуверенность или нерешительность может привести к проблемам в отношениях. Не исключены семейные разногласия.Но вы избежите ненужной ссоры, которая осложнила бы отношения с близким человеком.

Скорпион. Энергетически мощный день. Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку возможен редкостный прилив сил. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности. Ваше трудолюбие и обаяние помогут наладить деловые связи с людьми, в которых вы заинтересованы. У вас есть прекрасная возможность устроить личную жизнь.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Не старайтесь проявлять настойчивость, не торопите события. Вам потребуется время, чтобы разобраться в себе и оценить свои силы. Возможно, что вы получите известие от дальних родственников или друзей.

Козерог. Если вы найдете возможности для того, чтобы отдохнуть от ежедневных дел, то вас ожидает полноценный отдых за городом. Вероятны романтические приключения. Ваша неповторимость и проницательность не перестанут удивлять окружающих. Возможно, что некоторые Козероги обретут новых друзей и даже спутников жизни.

Водолей. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Хороший день для коллективных действий, для изучения новых ремесел, для занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему личную жизнь. Проявите дальновидность и умение найти компромисс — это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных решений по отношению к дорогому человеку.

Рыбы. День с конфликтами, бумажной волокитой, задержкой информации, проверками и инспекциями. Ни в коем случае не соглашайтесь на выгодные предложения партнеров и коллег. В личной жизни будьте готовы к недоразумениям и придиркам. Отрицательное отношение к вам окружающих вас людей может разбудить в вас агрессию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев