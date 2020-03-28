Благовещенцам предлагают дистанционно приобрести квартиру в домах бизнес-класса в Сочи (фото)

Шикарные дома бизнес-класса расположены в самых привлекательных районах Сочи. Узнать больше о них можно дистанционно в рамках онлайн-консультаций.

Домик у моря

Современная новостройка (дом сдан) расположена у самого моря, в 7 минутах от аэропорта и в получасе езды от центра города. На какую бы сторону не выходили окна этого дома, вид просто потрясающий: на море или на горы. В шаговой доступности – бесплатные чистые благоустроенные пляжи, аквапарк, дельфинарий, динопарк, океанариум, спорткомплекс. Здесь же рядом школа, детский сад, магазины.

На фото можно увидеть, как выглядит сам дом и холлы. Также в нем предусмотрены лаундж-террасы с видом на море.

На каждом этаже дома – по 6 квартир площадью от 40 до 180 кв.м. В квартирах панорамные окна. В доме установлено круглосуточное видеонаблюдение, есть индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.

Дом в центре

Второй объект, предлагаемый вниманию амурчан, – новостройка в центре Сочи, в золотом треугольнике. Вблизи пляжа, парка, дельфинария «Ривьера», морского порта, благоустроенной набережной. Закрытая территория, прозрачные входные группы, удобные для велосипедистов, мам и пап с колясками. Дом сдан, в нем предлагаются к продаже квартиры от 40 до 75 кв.м. В квартирах большие гардеробные, панорамные окна, лаундж-лоджии.

«Карантин – время, когда можно внимательнее изучить возможности рынка, принять правильное решение, - отмечает руководитель Центра Межрегиональных сделок Анастасия Романова. – Технологии сейчас позволяют подбирать недвижимость и проводить сделки дистанционно. Своим клиентам мы предлагаем обзорные онлайн-экскурсии по объектам Благовещенска и крупных российских городов. Как раз сейчас, когда рекомендовано соблюдать карантин, это актуально».