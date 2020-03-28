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28марта
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сегодня, 21:16 10

У четверых амурчан, прилетевших из Таиланда, была повышенная температура

У четверых амурчан, прилетевших из Таиланда, была повышенная температура
Фото: Амур.инфо

28 марта в 14:20 в аэропорту Благовещенска приземлился самолет из Таиланда. На борту находились 239 пассажиров, все они граждане России. В отношении всех прибывших проведён тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по его результатам выявлено 4 человека с повышенной температурой тела.

Все они немедленно машиной скорой медицинской помощи доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведён отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.

Всем прибывшим выданы постановления главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства и памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

В пункте постоянного медицинского наблюдения в селе Волково находится 13 граждан КНР с видом на жительство. Изолирован в медицинских организациях 41 гражданин, бывший в контакте с больными по другим субъектам России. Всего по состоянию на 28 марта бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, Министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 493 проверки соблюдения по месту домашней изоляции граждан.

Кроме того, сотрудники амурского Роспотребнадзора проверили, как соблюдается распоряжение губернатора Амурской области о приостановке работы определённого перечня объектов. Все 15 проверенных торговых центров не работали, сообщили специалисты. Также был проверен 501 объект общественного питания и непродовольственной торговли, 79 из них работало. Проверки соблюдения постановления будут продолжены.

Всего проверено 2 308 проб на коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. Больных COVID-2019 не зарегистрировано, сообщает областное правительство.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    о чём думали эти люди?подвергают опасности окружающих

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Демидычо чём думали эти люди?подвергают опасности окружающих


    Видимо,о том что случится с кем то другим.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Я так понял что власти намеряно распространяют заразу. В чем проблема 239 человек из самолёта закрыть на карантин? А они сцуко памятки им вручили и свободен как сопля в полете.

  • Мизинец

    Мизинец
    1 час назад

    Закрыть все перелеты за границунах..можно месяц без этого прржить

  • Лесник28

    Лесник28
    49 минут назад

    Какой толк от всех мер против Короны, когда не все балбесы еще вернулись на РОДИНУ!

  • вежливый кот

    вежливый кот
    45 минут назад

    Scoville

    Я так понял что власти намеряно распространяют заразу. В чем проблема 239 человек из самолёта закрыть на карантин? А они сцуко памятки им вручили и свободен как сопля в полете.



    а вы таки с просмотром некоторых развлекательных программ с Прокопенко на рен тв завязывайте и учитесь думать

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    40 минут назад

    Читатель новостей

    Демидыч

    о чём думали эти люди?подвергают опасности окружающих



    Видимо,о том что случится с кем то другим.


    О пальмах и море. Видимо не знакомы со сказкой о Балде. На карантине можно почитать. Если они на карантине.

  • Мизинец

    Мизинец
    38 минут назад

    Лесник28Какой толк от всех мер против Короны, когда не все балбесы еще вернулись на РОДИНУ!


    Хороший вопрос. Закрывают все внутри страны, в то время как основной источник заразы извне открыт

  • Бомба

    Бомба
    32 минуты назад

    Зато на море отдохнули..

  • mm_Вера Шахова

    mm_Вера Шахова
    22 минуты назад

    Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

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    1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

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