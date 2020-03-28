У четверых амурчан, прилетевших из Таиланда, была повышенная температура

28 марта в 14:20 в аэропорту Благовещенска приземлился самолет из Таиланда. На борту находились 239 пассажиров, все они граждане России. В отношении всех прибывших проведён тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по его результатам выявлено 4 человека с повышенной температурой тела.

Все они немедленно машиной скорой медицинской помощи доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведён отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.

Всем прибывшим выданы постановления главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства и памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

В пункте постоянного медицинского наблюдения в селе Волково находится 13 граждан КНР с видом на жительство. Изолирован в медицинских организациях 41 гражданин, бывший в контакте с больными по другим субъектам России. Всего по состоянию на 28 марта бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, Министерства здравоохранения и муниципалитетов проведено 493 проверки соблюдения по месту домашней изоляции граждан.

Кроме того, сотрудники амурского Роспотребнадзора проверили, как соблюдается распоряжение губернатора Амурской области о приостановке работы определённого перечня объектов. Все 15 проверенных торговых центров не работали, сообщили специалисты. Также был проверен 501 объект общественного питания и непродовольственной торговли, 79 из них работало. Проверки соблюдения постановления будут продолжены.

Всего проверено 2 308 проб на коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. Больных COVID-2019 не зарегистрировано, сообщает областное правительство.