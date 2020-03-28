ВОЗ: распространение коронавируса в России снизится к маю

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович согласилась с оценкой Минздрава о том, что к маю распространение коронавирусной инфекции в стране пойдет на спад. Такой прогноз сделал главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

По его словам, новая инфекция должна подчиняться общим эпидемиологическим закономерностям, которые присущи ОРВИ, в том числе гриппу.

«Да, я согласна, но все зависит от поведения людей», — прокомментировала это Вуйнович. Она отметила, что COVID-19 опасен для людей всех возрастов.

«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания», — добавила Вуйнович.

По ее словам, молодежь заболевает гораздо меньше, но всех надо все равно беречь. «Во Франции, например, с коронавирусом находятся в реанимации 12 молодых людей в возрасте до 20 лет», — рассказала представитель ВОЗ.

Сам коронавирус, по ее словам, «очень коварный и адаптируется очень быстро», пишет РИА Новости.