В Шимановском и Свободненском районах закрылись ледовые переправы
В Приамурье закрылись две ледовые переправы. В Шимановском районе завершена работа ледовой дороги, связывавшей село Ураловка и село Кухтерин Луг по реке Зее. В Свободненском районе закрыта переправа через реку Пера в селе Черниговка.
Решение о закрытии было принято специальными комиссиями, из-за повышения среднесуточной температуры воздуха и уменьшением прочности ледовой дороги.
В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать четыре ледовые переправы:
- через реку Гилюй (Зейский район, поселок Береговой);
- через реку Деп (Зейский район, поселок Октябрьский);
- через реку Селемджу (Селемджинский район, поселок Коболдо);
- через реку Нюкжу (Тындинский район, поселок Нюкжа).
Просмотров всего: 68