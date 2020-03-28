В Шимановском и Свободненском районах закрылись ледовые переправы

В Приамурье закрылись две ледовые переправы. В Шимановском районе завершена работа ледовой дороги, связывавшей село Ураловка и село Кухтерин Луг по реке Зее. В Свободненском районе закрыта переправа через реку Пера в селе Черниговка.

Решение о закрытии было принято специальными комиссиями, из-за повышения среднесуточной температуры воздуха и уменьшением прочности ледовой дороги. В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать четыре ледовые переправы: через реку Гилюй (Зейский район, поселок Береговой);

через реку Деп (Зейский район, поселок Октябрьский);

через реку Селемджу (Селемджинский район, поселок Коболдо);

через реку Нюкжу (Тындинский район, поселок Нюкжа).

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Екатерина PL