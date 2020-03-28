Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:48 0

В Шимановском и Свободненском районах закрылись ледовые переправы

В Шимановском и Свободненском районах закрылись ледовые переправы
Фото: https://kazan.mk.ru/

В Приамурье закрылись две ледовые переправы. В Шимановском районе завершена работа ледовой дороги, связывавшей село Ураловка и село Кухтерин Луг по реке Зее. В Свободненском районе закрыта переправа через реку Пера в селе Черниговка.

Решение о закрытии было принято специальными комиссиями, из-за повышения среднесуточной температуры воздуха и уменьшением прочности ледовой дороги.

В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать четыре ледовые переправы:

  • через реку Гилюй (Зейский район, поселок Береговой);
  • через реку Деп (Зейский район, поселок Октябрьский);
  • через реку Селемджу (Селемджинский район, поселок Коболдо);
  • через реку Нюкжу (Тындинский район, поселок Нюкжа).

Просмотров всего: 68

#МЧС

распечатать


Общество 4

Проверки органов надзорной деятельности приостановлены до 1 мая

Происшествия

Неисправность отопления привела к пожару в 2-этажном доме в Благовещенске
Происшествия

Благовещенские пожарные потушили балкон в десятиэтажном доме
Общество 9

Экс-глава амурского управления МЧС стал начальником хабаровского ведомства

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь