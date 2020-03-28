Почта России решила закрыть отделения связи на время карантина

Почта России сообщила о режиме работы в период карантина, с 30 марта по 5 апреля. Компания относится к числу непрерывно действующих, то есть не может полностью остановить операционную деятельность, тем не менее приняла решение закрыть отделения почтовой связи.

«Чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме», – сообщили в Почте России.

Также сотрудники компании рекомендуют клиентам пользоваться цифровыми сервисами и сообщают, что готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и так далее. Сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.