Многие магазины в Благовещенске продолжили работу вопреки запрету

В Благовещенске с 28 марта, согласно распоряжению губернатора, должны были закрыться многие организации и предприятия. Перечень исключений глава Приамурья указал в подписанном им официальном документе. Но, несмотря на запреты, некоторые торговые точки продолжили работу.

В списке тех, кто может продолжить трудиться во время карантина (с 28 марта по 5 апреля), аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости. Но на деле продолжить работу решили и те, кто в этот список не попал.

Со слов горожан, в субботу, 28 марта, в Благовещенске работали некоторые цветочные салоны, магазины одежды и спортивного питания, заведения общепита и так далее. В ТЦ «Флагман» и вовсе открытыми оказались большинство отделов. Работала и строительная ярмарка «Ася», правда внутрь пускали ограниченное количество покупателей – по 49 человек за раз.

В торговом центре «Перекрёсток» работал только продуктовый маркет на первом этаже, а вот ТЦ «Небесный» был закрыт полностью.

Между тем многие торговые точки перешли на удаленную работу и организовали доставку, продавая вещи через соцсети и сайты. Правда нашлись и те, кто по-своему понял слово «удаленка».

«Сегодня муж увидел такую картину: в некоторых магазинах закрыта дверь и написано, что они работают дистанционно. Но при этом у дверей стоят покупатели, периодически двери открываются, у людей берут деньги и отдают им товар. Вот такая удаленная работа», – рассказала благовещенка.

Как сообщало Амур.инфо, на неделю в Приамурье будет приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей. Это торговые центры, бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, рестораны и бары. Детским садам на это время рекомендовано создать дежурные группы.