Поликлиники Благовещенска на время прекращают вакцинацию детей

В Благовещенске в поликлиниках временно прекращают вакцинировать детей. Как сообщают медики, это связано с ростом заболеваемости ОРВИ. На время отменяется не только проведение плановой вакцинации, но и проведение профилактических осмотров детей.

«Нет ничего страшного в том, что плановые прививки немного сдвинутся по графику. В более благополучное по эпидситуации время вы восполните все недостающие прививки своему здоровому ребёнку», – обратились к родителям медики.

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Екатерина PL