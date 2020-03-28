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сегодня, 18:31 0

Благовещенцам предлагают организовать на время карантина досуг онлайн

Благовещенцам предлагают организовать на время карантина досуг онлайн
Фото: https://abzac.cc/

По оценкам специалистов, пиковый период по распространению инфекции в стране придется на следующую неделю. Чтобы уберечься, благовещенцам необходимо оставаться дома, говорят в мэрии Благовещенска и предлагают принять участие в акции #ядома_блг. Она поможет не скучать и провести время с пользой.

Все организации, учреждения и частные лица могут размещать посты в своих инстаграм-аккаунтах под хэштегом #ядома_блг с предложениями, чем занять себя в режиме домашнего карантина. Это могут быть онлайн-курсы, трансляции спортивных тренировок, занятий и игр для детей, кулинарных экспериментов,л айфхаки, челенджи, предложения о доставке товаров на дом и так далее.

Репосты будут размещены в аккаунте администрации города, средств массовой информации. Авторам самых оригинальных постов вручат приз для лучшего времяпрепровождения, сообщает пресс-служба мэрии.

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#коронавирус

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