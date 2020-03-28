Амурские предприниматели: если карантин продлится больше недели, без поддержки властей многие закроются

Автобусы в Благовещенске увеличили интервал движения, в торговых центрах закрываются магазины, рестораны и другие учреждения, а гостиничному бизнесу потребуется от 4 месяцев для повторного запуска. Таковы первые результаты негативного влияния коронавируса на малый и средний бизнес Амурской области.

Об этом в «Точке кипения»рассказали общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов и амурские предприниматели.

Уменьшается клиентская база и потребительский спрос. Были закрыты границы, прекратился турпоток, что для Приамурья очень чувствительно. Непонятно, из чего платить зарплату, налоги и другие обязательные платежи. Эти и другие негативные последствия отмечают предприниматели.

«Производство муки почему-то вдруг стало сокращаться, поставщики в Сибири стали это объяснять тем, что пшеницу выгоднее экспортировать и сельхозтоваропроизводители продают ее за валюту по возросшему курсу. но пока в розничной торговле это сильно не ощущается. В последнюю неделю снизились объемы пассажирских перевозок. Предприниматели стали увеличивать интервал движения, — рассказал Борис Белобородов. — Участники внешнеэкономической деятельности испытывают сложности уже на протяжении двух месяцев: граница была закрыта после китайского нового года на неделю, а сейчас грузопоток циркулирует в ограниченном объеме. Несколько предпринимателей не могут получить из Китая свои автомобили, потому что неожиданно принято решение ограничить количество людей в кабине транспортного средства, несмотря на то, что международные соглашения предусматривают наличие экипажей из нескольких человек. Импортеры иностранной спецтехники не могут получить товар потому, что водители попросту не могут выехать за ним. В Благовещенске на складе находится больше 30 китайских машин с грузами на экспорт, уже был дождь. Там соя, представьте, что там будет при потеплении», — рассказал Борис Белобородов.

Частные детские сады существуют только за счет субсидий из бюджета, отсутствие деятельности лишает их права на эту меру финансовой поддержки. В таких садах занято немало нянечек, воспитателей, поваров. Сейчас по решению областных властей они закрыты, непонятно, из чего платить зарплаты.

Но главный удар пришелся по гостиничному бизнесу, общепиту и торговле. Эти заведения почувствовали снижение спроса с января.

«Наш ресторан потерял 15-20 % выручки после того, как наш китайский повар уехал на родину на Новый год. Он до сих пор там», — рассказала Татьяна Гудзовская, руководитель ресторана.

Большинство благовещенских предпринимателей продают товар, поставляемый из Китая. Как только граница перешла на ограниченный режим работы, запасы начали таять, а арендаторы в торговых центрах — сворачивать свою работу.

«Если раньше мы могли смягчать арендную плату из-за сезонности, то сегодня, даже если ее обнулить, это не спасет положение. Нет продаж. Если мы пойдем по китайскому сценарию, то нас ждет три месяца изоляции. Люди откладывают деньги. Думаю, что смягчение ставок кредитов или другие меры нас не спасут. Есть отложенные обязательства по налогам. Нужно подумать о стимулировании спроса. Недели через 1,5-2 мы поймем окончательно, что происходит», —рассуждает Алексей Левин, руководитель одного из крупнейших торговых центров Благовещенска. Он также является директором новой четырехзвездочной гостиницы, которая открылась недавно.

«Я должен признать, что мы останавливаем отель по финансовым причинам. Мы запустились три месяца назад. В январе-феврале было большое бронирование. Сейчас политика компаний в России — запрет на все командировки. В феврале отозвано 10-15 % брони, в начале марта — 40 %, на сегодня — 77 %! Гостиничный бизнес очень финансово-емкий. Инвестиции мы получили, но окупаемость составляет от 10 лет, бизнес зависит от многих факторов. 92 человека отель, ресторан — 86 человек. Да, можно взять кредиты с нулевой ставкой для этого. но у нас остаются отложенные обязательства — налоги, страховые взносы и так далее. Мы ожидаем от правительства России и Амурской области мер, которые помогут поддержать нас и наших работников на карантине. Также в отличие от ресторанов, гостиничный бизнес после карантина быстро запуститься не сможет. Потребуется 4-6 месяцев. Если карантин продлится неделю, бизнес выдержит, если больше — будут серьезные последствия. Мы до конца еще не понимаем, что нас ждет», — рассказал руководитель Алексей Левин.

Дмитрий Ядыкин — глава КФХ, которое специализируется на выращивании и переработке птицы. Он отметил, что ко всему примешалось и падение рубля.

«Витамины для птицы производятся в Китае, рост цен на некоторые составил до 80 %. Соя с апреля на 15-16 % также вырастет в цене. Это неизбежно приведет к росту цены готовой продукции. Большая часть оборудования также идет из-за рубежа. Да, сейчас в рознице идет всплеск, все запасаются, но после будет резкий спад. Мы четко понимаем, что скоро люди начнут экономить. На этой неделе "отвалился" общепит, У нас есть цикл выращивания птицы. Если все продолжится три месяца - животноводы переживут, если больше - непонятно, что будет», — отметил Дмитрий Ядыкин.

Наоборот, в плюсе оказались продавцы средств антивирусной защиты. Участники конференции рассказали, что наблюдается рост цен из-за дефицита. Если прежде 5-литровая канистра дезсредства стоила около 1 200 рублей, теперь ее цена выросла до 7 500 рублей.

В Амурской области зарегистрировано более 19 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти 13 тысяч юридических лиц, то есть чуть более 30 тысяч. Из них около 27 тысяч относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Есть пессимистические прогнозы о том, что от 50 до 90 % из них почувствуют негативное влияние от эпидемии коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении обозначил новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Немалая часть коснулась бизнеса.

С февраля 2020 года к обязанностям общественного представителя уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области приступил Борис Белобородов.

В условиях ухудшающейся экономической ситуации из-за эпидемии коронавируса на базе Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области был сформирован оперативный штаб по мониторингу ситуации в малом бизнесе. В состав вошли председатели муниципальных советов предпринимателей, представители бизнес-объединений, председатели муниципальных советов предпринимателей, сотрудники министерства экономического развития и внешних связей. Предпринимательское сообщество Амурской области подготовило предложения по экстренным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы благодарны губернатору Амурской области Василию Орлову за то, что он согласился в одном из интервью с тем, что роста налогов быть не должно. Мы считаем, что необходимы меры финансовой поддержки: по возможности снизить налоги или освободить от некоторых местных налогов, например, снизить ставки налога на имущество, налога по упрощенной системе налогообложения, изменить коэффициент К2 ЕНВД в муниципалитетах. Потому что отсрочка означает, что их все равно нужно будет платить, поэтому правильнее снизить налоги. Выручки нет, с чего потом платить? Финансовая помощь может быть как в виде прямых поступлений, так и в виде кредитной поддержки по минимальной или нулевой ставке. Прекратить проверки согласно решению Правительства России, не создавать препятствий по выдаче разрешений», — отметил Борис Белобородов.

Предприниматели отметили, что отсутствует порядок признания бизнеса пострадавшим. Предложено докапитализировать Амурскую региональную микрокредитную компанию с целью выдачи стабилизационных микрокредитов. Но выделяемых несколько десятков миллионов рублей мало, нужно больше на порядок.

«Малый бизнес, как правило, использует специальный налоговый режим «упрощенная система налогообложения». Только что принято решение о снижении налоговых ставок для субъектов, которые занимаются розничной торговлей товарами, подлежащими маркировке. Тем не менее, как альтернативную меру можно рассматривать приостановку маркировки обуви и лекарств. Параллельная мера — продлить действие режима ЕНВД, который должен был прекратиться в 2020 году, до 2024 года. Патентная система налогообложения: принято увеличить минимальную площадь с 50 до 150 квадратных метров. Минфин России с этим согласился. Число наемных работников на этом режиме предлагается увеличить с 15 до 30. В Амурской области частично патентная система была отрегулирована так, чтобы по большинству видов деятельности иметь такую же налоговую нагрузку, как при ЕНВД. Есть еще ряд мер, которые очень нужны: снижение общей налоговой нагрузки для всех субъектов предпринимательства, независимо от отрасли. Для режима упрощенной системы налогообложения мы предложили 6 % от доходов снизить до 4 %, вместо 15 % от разницы между доходами и расходами снизить до 10 %. К сожалению, предложение не нашло поддержки. Надеемся на помощь наших областных властей и органов местного самоуправления. И принимаем обращения от предпринимателей на официальном сайте бизнес28.рф», — рассказал Борис Белобородов.

Часть предложений предпринимателей, относящихся к компетенции других ведомств — минздрава, минжкх, минприроды Амурской области, ждут своего ответа.

Также уполномоченный напомнил о требовании правительства России — бизнесу нельзя «пользоваться ситуацией и сокращать своих работников», правда, если ограничения на деятельность затянутся, это будет невозможным без прямой финансовой помощи со стороны государства, отметил Белобородов.