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сегодня, 18:04 5

В Кремле выявили зараженного коронавирусом

В Кремле выявили зараженного коронавирусом
Фото: https://smolnarod.ru/

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.

Ранее некоторые федеральные СМИ сообщали, что при первичном тестировании у одного или двух сотрудников администрации президента России был выявлен коронавирус. Официального подтверждения информации не было до заявлений Пескова.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», ‒ сказал Песков журналистам. Отвечая на уточняющие вопросы, он сказал, что речь идет об одном случае. В связи с этим принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь.

В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1 036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве ‒ 703. По данным Роспотребнадзора, около 20 % от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими, пишут «Ведомости».

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    старпер в панике

  • амурская алена

    амурская алена
    16 минут назад

    Какая паника, его вылечат по-любому!

  • OT

    OT
    8 минут назад

    Дак все, кто любят под пальмами на песочке валяться и разносят заразу. Почему-то не пишут ктои источник распространения заразы. А ведь элита обязана быть источником заразы

  • full

    full
    6 минут назад

    амурская алена

    Какая паника, его вылечат по-любому!



    То, чем он болен, не лечится.

  • Мизинец

    Мизинец
    3 минуты назад

    Жаль что не контактировал

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