В Кремле выявили зараженного коронавирусом

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.

Ранее некоторые федеральные СМИ сообщали, что при первичном тестировании у одного или двух сотрудников администрации президента России был выявлен коронавирус. Официального подтверждения информации не было до заявлений Пескова.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности», ‒ сказал Песков журналистам. Отвечая на уточняющие вопросы, он сказал, что речь идет об одном случае. В связи с этим принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь.

В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1 036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве ‒ 703. По данным Роспотребнадзора, около 20 % от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими, пишут «Ведомости».