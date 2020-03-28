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сегодня, 17:48 2

Некоторым благовещенским предпринимателям дадут отсрочку по арендной плате

Некоторым благовещенским предпринимателям дадут отсрочку по арендной плате
Фото: www.ostrova-trc.ru/

В Москве некоторые торговые центры пошли навстречу арендаторам и решили не брать с них плату за аренду торговых помещений на время карантина – с 28 марта по 5 апреля, пишет РБК. Вслед за столицей «арендные каникулы» решили устроить и для некоторых благовещенских предпринимателей.

Как рассказал Амур.инфо Альберт Скнарин, управляющий крупнейшим на Дальнем Востоке в целом, и в Благовещенске в частности, торговым центром «Острова», руководство ТРЦ приняло решении освободить арендаторов от уплаты аренды на карантинную неделю. «Предпринимателям, арендующим у нас торговую площадь, будет сделан за март и апрель перерасчет по аренде. То есть те дни, которые окажутся нерабочими, будут вычтены из арендной платы», – сказал Альберт Леонидович.

Будут ли придерживаться такой схемы и другие арендодатели города, пока неизвестно.

26 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с предпринимателями заявил, что правительство попросит власти регионов провести переговоры с частными арендодателями, чтобы те не повышали ставки аренды и предложили отсрочку при оплате. Ранее Российский совет торговых центров, объединяющий крупных владельцев недвижимости, обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о господдержке собственников подобных предприятий. По мнению авторов письма, без мер господдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 триллион рублей.

Тем временем в столице страны на помощь предпринимателям пришла мэрия. Согласно опубликованному на сайте мэра столицы документу, московским организациям в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, и гостиничного бизнеса дадут отсрочку по аренде и другим платежам.

«Продлить срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикам-организациям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года включительно», – говорится в тексте документа.

Также до 31 декабря будет продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года.

«По обращениям организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, такие организации освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Москвы», – говорится в документе.

Кроме того, по обращениям московских организаций из сферы гостиничных услуг, общественного питания, туризма предоставляется отсрочка внесения арендной платы за апрель, май и июнь, пишет РИА Новости.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Нормальный ход,правда пострадают в основном продавцы которые и так немного получают(не думаю,что им заплатят)

  • бабаяга

    бабаяга
    2 минуты назад

    а че,реально острова самый большой центр на ДВ?

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