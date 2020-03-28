В Белогорске объявили конкурс видеороликов на тему самоизоляции

Жителям Белогорска предлагают снять видеоролик на тему домашней самоизоляции и получить приз. Конкурс для любителей видеосъемки и монтажа объявил глава Белогорска Станислав Мелюков.

Продлится конкурс в течение всего карантина. В пресс-службе главы города отмечают, что ограничений в творческом процессе по созданию видеороликов нет. Главное, чтобы ролик был интересным, не нарушал авторские права и отвечал нормам закона и этики.

«Изготовить свой информационный продукт может каждый на собственном телефоне, – говорит специалист пресс-службы Вера Кастрикина. – Очень много программ для редактирования видео. Главное, придумать свой сюжет, решиться и смонтировать видеоролик продолжительностью до 1 минуты. Далее разместить его в своём инстаграм-аккаунте до 5 апреля включительно с обязательным хэштегом #сидимдомабелогорск.

Итоги конкурса будут подведены после завершения карантинных мероприятий. Главный приз от главы – мощная звуковая колонка JBL.