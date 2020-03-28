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В Новобурейском мужчины затащили в гараж раненого дикого козла и убили (видео)

В Новобурейском мужчины затащили в гараж раненого дикого козла и убили (видео)

Утром 28 марта в поселке Новобурейский местные жители убили дикого козла, случайно забежавшего в жилой район. Свидетельницей случившегося стала другая жительница поселка. С ее слов, вначале козла пытались загрызть бездомные собаки, а затем его добили двое мужчин.

«Утром муж увидел молодого козла с балкона. Его вначале гоняли собаки, а затем он, убегая, врезался в дом и сломал ногу. Когда он упал, собаки набросились на него и начали грызть. Муж сразу выбежал на улицу и разогнал их. В этот момент на улицу вышел сосед. Муж попросил его вызвать полицию, чтобы они уже решили, что делать с козлом, а сам помчался на работу. Я наблюдала все это с балкона. В итоге к соседу подошел еще один мужчина, они накинул веревку на шею козлу и потащили его в гаражный массив. Животное начало кричать от боли, я тут же позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Но к моменту, когда полиция приехала, было уже поздно – козла затащи в гараж и убили», – рассказала женщина.

Женщина предположила, что животное сбежало из цирка, гастролирующего сейчас в Новобурейском. Цирк расположился недалеко от района, где появился козел. Но в полиции это предположение опровергли. Стражи порядка связались с руководством цирка, оказалось, что у них все животные на месте.

«В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая сказала, что на ее глазах двое граждан тащат дикого козла в гаражи. На место выехали полицейские, они обнаружили в гараже двоих мужчин и рядом с ними тушу животного. По факту случившегося проводится доследственная проверка», – прокомментировали в амурском управлении МВД.

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#животные #происшествия

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