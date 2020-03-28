В Китае карантин во время вспышки коронавируса привел к массовым разводам

В Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail. Как только вспышка коронавируса пошла на убыль и жизнь начала возвращаться в привычное русло, возобновили работу органы ЗАГС – они начали принимать массовые заявления о расторжении брака.

Например, в городе Дачжоу, провинции Сычуань, за три недели подали на развод 300 пар, утверждает сотрудник ЗАГСа Лу Шицзюнь. Сотрудники говорят, что вспышка разводов связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина. «Молодым людям приходится проводить много времени дома. Они бурно ругаются из-за пустяков и бегут разводиться», — посетовал Лу Шицзюнь.

Похожую картину наблюдают сотрудники ЗАГСов в других городах. Так, в городе Сиань, провинции Шэньси в одно из отделений за день поступило 14 заявок на развод. Это больше, чем сотрудники могут принять согласно лимитам. В городе Фучжоу, провинции Фуцзянь, каждый день около десяти пар подают на развод в местных ЗАГСах. Причем многие еще до снятия карантина обращались с просьбами назначить дату подачи заявления на развод по телефону, сообщает The Gobal Times со ссылкой на местных чиновников.

Помимо того, что семейные узы не выдерживают испытания карантином, специалисты называют еще одну причину большого числа разводов. Она играет не такую значительную роль, но тоже имеет место – некоторые просто не успели оформить развод до вспышки эпидемии.