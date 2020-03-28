Ростуризм рекомендовал россиянам перенести сроки путешествий и отдыха

Так, Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку по России рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения).

Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения рекомендовано содействовать туристам в переносе сроков путешествия; находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

«Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», – сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.