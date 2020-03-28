Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 29 марта

В ближайшие сутки на севере области ожидается переменная облачность, в отдельных районах29 марта выпадет небольшой снег. В южных и центральных районах ночью ясно, днем небольшая облачность, без осадков.

На севере ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем ветер сменит направление на западное, северо-западное, его порывы достигнут 14 метров. Температура в северных районах ночью составит минус 8…13, местами будет минус 15…20, днем термометры покажут от нуля до плюс 5 градусов.

В южных и центральных районах ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью в этих районах составит минус 3…8, днем будет плюс 8…13.

В Благовещенске ночью ясно, днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4, днем плюс 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр в аккаунте в Инстаграме.