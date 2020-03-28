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Ночью в Благовещенске силовики проверили бары

Ночью в Благовещенске силовики проверили бары
Фото: rk.karelia.ru

В ночь с 27 на 28 марта сотрудники городского отдела полиции совместно с Росгвардией проверили ряд питейных заведений в Благовещенске. В бары правоохранители наведались в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

«В рамках этого мероприятия мы выявляем людей, которые в определенное время суток должны находиться дома. На них наложено ограничение по пребыванию в общественных местах. Это, например, условно-осужденные. В общем, это категория граждан, над которой установлен административный надзор. Также выявляли несовершеннолетних, которые нарушают комендантский час по закону Амурской области. По линии миграционной службы выявляли иностранцев, которые нарушают действующее законодательство», – рассказали в городском отделе полиции.

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#закон

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Комментарии
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  • Ditrih

    Ditrih
    53 минуты назад

    Злое, не совсем законное "предупреждение" рестораторам, что "только попробуйте работать в карантин". Фу.

  • aleun

    aleun
    32 минуты назад



    В рамках этого мероприятия мы выявляем людей, которые в определенное время суток должны находиться дома. На них наложено ограничение по пребыванию в общественных местах. Это, например, условно-осужденные. В общем, это категория граждан, над которой установлен административный надзор.



    Что за бред? Вранье чистой воды!!!

    Это была банальная "облава" на бары и рестораны города, которые продолжали работать после 24:00. Типа нарушали... В "облаве" помимо Росгвардии и полиции принимали участие сотрудники роспотребнадзора. Каким боком тут условно-осужденные и роспотребнадзор? Зачем заставляли работников заведений писать объяснительные, если они всего лишь проверяли лиц, на которые установлен административный надзор?

    В общем, очередная ложь! Тупее повода сложно придумать...

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