Ночью в Благовещенске силовики проверили бары

В ночь с 27 на 28 марта сотрудники городского отдела полиции совместно с Росгвардией проверили ряд питейных заведений в Благовещенске. В бары правоохранители наведались в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

«В рамках этого мероприятия мы выявляем людей, которые в определенное время суток должны находиться дома. На них наложено ограничение по пребыванию в общественных местах. Это, например, условно-осужденные. В общем, это категория граждан, над которой установлен административный надзор. Также выявляли несовершеннолетних, которые нарушают комендантский час по закону Амурской области. По линии миграционной службы выявляли иностранцев, которые нарушают действующее законодательство», – рассказали в городском отделе полиции.