Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Три препарата – умифеновир, ремдесивир, фавипиравир – проходят клинические испытания у пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирунсной инфекцией. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, опубликованных 27 марта на сайте министерства.

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», –говорится в документе.

Кроме того, в новой версии рекомендаций список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых был расширен. В частности, к комбинации лопинавир плюс ритонавир, а также рекомбинантным интерферонам бета-1b и альфа добавились хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб. Как пишет ТАСС, противовирусный препарат рибавирин был исключен из новой версии рекомендаций.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», – поясняется в тексте.

Однако отмечается, что имеющихся на сегодняшний день сведений недостаточно для того, чтобы сделать однозначные вывод об эффективности препаратов. «В связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», – следует из документа.