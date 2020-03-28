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сегодня, 13:43 0

В Тынде мужчина, набросившийся на полицейского, пойдет под суд

В Тынде мужчина, набросившийся на полицейского, пойдет под суд
Фото: pixabay.com

В Тынде в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в применении насилия к сотруднику полиции. Мужчина набросился на полицейского в ответ на замечание, применив в отношении него насилие, не опасное для здоровья.

По версии следствия, на территории железнодорожного вокзала сотрудниками полиции был остановлен мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте. Для проведения административного разбирательства полицейские доставили мужчину в дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте. Поскольку мужчина вел себя вызывающе, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, один из сотрудников полиции сделал ему замечание. Однако мужчина не успокоился и набросился на полицейского.

В содеянном мужчина раскаялся, вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

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#происшествия #суды #Тында

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