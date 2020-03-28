Сахалинская область первой ограничит авиасообщение с регионами страны

Министерство транспорта Сахалинской области официально сообщило о решении об ограничении авиасообщения островного региона с внешним миром. Остановку полетов по ряду маршрутов анонсировал губернатор Валерий Лимаренко. Меры направлены на недопущение завоза на остров коронавирусной инфекции.

Этот шаг стал первым решением региональных властей ограничить авиасообщение с остальными субъектами Федерации.

«В соответствии с данным решением направлены обращения в авиакомпании с информированием о необходимости временной приостановки выполнения всех авиарейсов, следующих в Сахалинскую область, за исключением авиарейсов авиакомпании "Аэрофлот": Москва — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Южно-Сахалинск, Владивосток — Южно-Сахалинск с частотой полетов не более 1 рейса в сутки. Кроме того, приостановка полетов не касается рейса Новосибирск — Южно-Сахалинск, выполняемых авиакомпанией "Сибирь", а также рейса Петропавловск-Камчатский-Южно-Сахалинск, выполняемого авиакомпанией "Аврора". Кроме того, все пассажиры, прибывающие на территорию Сахалинской области, с 28 марта 2020 года должны будут находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней, — сообщили в минтрансе. — Ввиду особой роли в системе жизнеобеспечения Сахалинской области для доставки продуктов питания и грузов первой необходимости, продолжит осуществление рейсов паромная переправа Ванино — Холмск».

Все пассажиры паромной переправы также должны будут находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней.

Как стало известно Sakh.com, вечером 27 марта ПСО подготовило письма, подписанные зампредом Сергеем Олонцевым, во все авиакомпании, которые коснется ограничение. Решение островных властей стало неожиданностью как для пассажиров, так и для авиакомпаний — в службе поддержки «Аэрофлота» сообщили, что не знают о сокращении полетов на Сахалин в два раза, никакие рейсы пока официально не отменены. Для продажи доступны билеты как на борт «России», так и на лайнер «Аэрофлота», хотя с 28 марта по идее должен остаться только один из них.

В пресс-службе «Авроры» также затруднились дать комментарий о ситуации и пообещали сообщить всю информацию в ближайшее время. На сайтах «Сибири» и «Якутии» билеты по направлению из Южно-Сахалинска во Владивосток и Якутск через Хабаровск, соответственно, также доступны для покупки. На сайтах компаний указано, что ситуация с коронавирусом приводит к стремительным изменениям в расписаниях и ничего загодя прогнозировать нельзя. В большинстве случаев для пассажиров действуют системы льготного возврата проездных документов на отмененные маршруты.

28 марта в Южно-Сахалинске совершил посадку рейс из Пхукета, также ожидают прибытие еще двух бортов из-за рубежа — это рейсы из Токио и чартерный борт из Таиланда, на борту которого находится еще 250 туристов. Также в аэропорту сегодня встречали самолеты из Новосибирска, Москвы, Владивостока, Хабаровска, ждут прибытия борта из Благовещенска.

Как пишет «Коммерсант», исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что рекомендация не является запретом, а для ограничения конституционного права граждан на передвижение должны быть законные основания. При этом эксперт высоко оценивает вероятность жесткой реакции властей субъектов федерации при резком ухудшении эпидемиологической обстановки.

С 27 марта на федеральном уровне принято решение о полной приостановке полетов за рубеж. Исключение делается для бортов, вывозящих из-за границы российских граждан.