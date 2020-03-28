Сталин не раз благодарил благовещенцев: найдены малоизвестные документы

Фото: администрация Благовещенска

Так, кандидат исторических наук, методист информационно-методического отдела МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» Елена Пастухова, просматривая номера газеты «Амурская правда» 1941-1945 годов, обнаружила благодарность Сталина, адресованную председателю Благовещенского горисполкома товарищу Богацкому и секретарю парторганизации товарищу Крутель.

«Сталин просит передать работникам благовещенского горисполкома, собравшим 40 тысяч рублей на строительство авиазвена "Советский работник", братский привет и благодарность Красной Армии. Про эту телеграмму я не слышала и ранее не встречала упоминания о ней в источниках. Если о ней и известно, то только узким специалистам. Опубликован текст телеграммы в газете "Амурская правда" от 16 мая 1944 года № 96», – рассказала Елена Ивановна.

При подготовке пакета документов ученые хотят понять, сколько всего благодарственных телеграмм Иосиф Виссарионович направил благовещенцам в годы войны. Широко известными являются две из них. Это благодарность от 7 апреля 1943 года амурским селекционерам со следующим текстом: «Директору Амурской селекционной станции, депутату Верховного Совета товарищу Садовникову, секретарю парторганизации товарищу Пашенко, председателю рабочкома товарищу Обухову. Прошу передать рабочим, работницам, научным сотрудникам и служащим Амурской государственной селекционной станции, собравшим 140 тысяч рублей в фонд обороны СССР, мой братский привет и благодарность Красной армии. Иосиф Сталин».

Еще одна известная телеграмма Верховного Главнокомандующего пришла в Благовещенск 12 апреля 1943 года: «Трудящимся города Благовещенска на Амуре, собравшим 5 956 000 рублей на строительство самолетов и танков, мой братский привет и благодарность Красной армии». Это был ответ на письмо жителей города.

«В источниках я обнаружила письмо о том, что жители Благовещенска, воодушевленные героизмом и доблестью нашей Красной Армии, с честью выполняют производственные задания. И они просят принять скромные сбережения в Фонд обороны СССР. И, в свою очередь, Сталин отвечает благовещенцам телеграммой от 12 апреля 1943 года. И этим выражает уважение жителям», – отметила Елена Пастухова.

Еще одну телеграмму Иосифа Виссарионовича получили учащиеся гимназии № 1. Летом 1942 года благовещенские школьники участвовали во всесоюзном воскреснике в Фонд обороны страны и получили благодарность. «Прошу передать учащимся и педагогам средней мужской школы № 1 Благовещенска, собравшим 12 000 рублей на строительство Вооруженных сил, мой горячий привет и благодарность от Красной армии», – телеграмма была подписана Иосифом Сталиным.

Свидетельства о самоотверженности тружеников Благовещенска в годы войны впоследствии войдут в пакет документов, необходимый для представления ходатайства.

С инициативой присвоить Благовещенску почетное звание «Город трудовой доблести» выступили общественные организации города и области, сообщает администрация Благовещенска. На это звание также претендует город Райчихинск.

1 марта 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «"Город трудовой доблести"». Претендовать на звание могут города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города

Согласно федеральному закону, в городах трудовой доблести будут установлены стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая (Праздник Весны и Труда), 9 Мая (День Победы) и в День города.

Фото: администрация Благовещенска