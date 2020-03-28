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сегодня, 12:34 4

Амурчан интересует, как пройти тест на коронавирус и где купить маски

Амурчан интересует, как пройти тест на коронавирус и где купить маски
Фото: pixabay.com

За сутки на горячую линию по коронавирусу поступило 321 обращение от амурчан. Их больше всего интересовало, где приобрести средства индивидуальной защиты, каков порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа и порядок добровольного лабораторного исследования на вирус.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 17 регионах, большая их часть в Москве. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 45 человек. Четверо умерли.

По информации областного правительства, в Амурской области эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

С 28 марта на территории региона приостановлена деятельность ряда объектов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    1 час назад

    маски-то где купть?

  • троль здесь

    троль здесь
    1 час назад

    Димко

    маски-то где купть?



    на авито

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    46 минут назад

    На Авито сами покупайте,а мы хотим просто в аптеке

  • троль здесь

    троль здесь
    40 минут назад

    Ирина БИВ

    На Авито сами покупайте,а мы хотим просто в аптеке



    покупайте в аптеках, вам же никто не запрещает это делать

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