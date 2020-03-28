Амурчан интересует, как пройти тест на коронавирус и где купить маски

За сутки на горячую линию по коронавирусу поступило 321 обращение от амурчан. Их больше всего интересовало, где приобрести средства индивидуальной защиты, каков порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа и порядок добровольного лабораторного исследования на вирус.

За последние сутки в России подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 17 регионах, большая их часть в Москве. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 45 человек. Четверо умерли.

По информации областного правительства, в Амурской области эпидемиологическая обстановка спокойная, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

С 28 марта на территории региона приостановлена деятельность ряда объектов.