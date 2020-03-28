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сегодня, 11:58 0

Одна из российских авиакомпаний приостанавливает полеты по России

Одна из российских авиакомпаний приостанавливает полеты по России
Фото: pixabay.com

Лоукостер «Победа» с 1 апреля по 31 мая полностью приостанавливает рейсы по всем направлениям, включая внутренние рейсы. Ранее о прекращении вывоза туристов за рубеж сообщила чартерная Azur Air, но у авиакомпании не было внутренних рейсов.

Выполнение международных рейсов «Победа» приостановила 23 марта, оставив только вывозные рейсы. Тогда были ограничены полеты в Турцию, последнее международное направление, которое к тому моменту оставалось у перевозчика.

Решение прекратить полеты по внутренним направлениям в компании связали с решением премьер-министра РФ Михаила Мишустина приостановить размещение в санаториях и работу курортных объектов с 28 марта по 1 июня.

«Вчера правительство РФ приняло решение о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендовало гражданам ограничить поездки», – говорится в официальном Instagram-аккаунте компании. – Мы солидарны с этим решением: ваше здоровье и здоровье ваших близких – самое главное. "Победа" приняла непростое, но единственно верное решение: мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года».

Такая мера, по мнению перевозчика, поможет сосредоточиться на антикризисных мерах и подготовке к возобновлению полетов.

Пока авиакомпания не объяснила, можно ли будет целиком вернуть стоимость авиабилетов. Перевозчик лишь заявил, что вернет пассажирам деньги за билеты только на счет в личном кабинете, их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов, пишет ТАСС.

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#коронавирус #транспорт

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