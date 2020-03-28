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сегодня, 11:17 3

Службы в православных храмах Благовещенска будут проходить без прихожан

Службы в православных храмах Благовещенска будут проходить без прихожан
Фото: Амур.инфо

В ближайшую неделю службы в православных храмах Благовещенска не прекратятся, однако проводить их будут без участия прихожан. Об этом Благовещенская епархия рассказала у себя в Инстаграме.

Такое решение православные верующие приняли в связи с распоряжением правительства Амурской области. Документ предусматривает с 28 марта по 5 апреля ограничение деятельности ряда организаций, в том числе и религиозных.

«Епархиальный совет принял следующую резолюцию: не останавливать годовой круг богослужения. В период ограничений с 28.03 по 05.04 службы будут идти по обычному расписанию ПРИ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЯХ храма, без участия прихожан. Владыка Лукиан призывает прихожан храмов Благовещенской епархии не оставлять молитву в этот сложный период, молиться дома, а в случае необходимости связываться со своим храмом и священниками по телефону», – говорится в публикации.

На сайте Благовещенской епархии опубликовано обращение к духовенству и верующим. Там сообщается, что монастырские и приходские храмы после богослужения и санитарной обработки необходимо открывать на случай индивидуальных и личных молитв возможных посетителей.

«Духовенство и православных верующих прошу отнестись с пониманием и поддержкой к решениям правительства Амурской области, которое своевременно предпринимает все возможные меры против распространения пандемии коронавируса. Призываю ответственно относиться к здоровью и безопасности окружающих: выполнять рекомендации и предписания, связанные с карантином, содействовать работе медиков, своевременно обращаться в лечебные учреждения.

Призываю вас усилить домашнюю молитву, проявлять сострадание, элементарную человечность в непростой сложившейся ситуации. Надеюсь, что благодаря правилам санитарии и гигиены, а так же человеческой сплоченности, мы справимся с печальной действительностью — эпидемией коронавируса», – говорится в обращении за подписью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана.

Там также уточняется, что 5 апреля приходам и монастырям Благовещенской епархии будут озвучены дальнейшие рекомендации и благословения к обязательному исполнению в пределах области.

Широкий общественный резонанс вызвал крестный ход, который был организован в Благовещенске, несмотря на угрозу распространения коронавируса и запрет массовых мероприятий. После этого состоялась встреча губернатора Амурской области с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Она была посвящена выполнению требований проведения массовых мероприятий. Сообщалось, что на встрече стороны пришли к согласию.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Вот и правильно! Еще бы целовать там все запретили бы.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    59 минут назад

    ...молиться дома, а в случае необходимости связываться со своим храмом и священниками по телефону»

    Ах как денег попам хочется! Хорошо что переводы онлайн Банк, будут работать даже при вирусе))

  • full

    full
    8 минут назад

    Ну хоть что то.

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