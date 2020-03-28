В Благовещенске на один час погаснет свет

Фото: Амур.инфо

28 марта Благовещенск присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В ее рамках Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

С 20:30 до 21:30 в областной столице будет выключена подсветка зданий городской администрации, правительства Амурской области, Центра эстетического воспитания, Общественно-культурного центра, Алексеевской гимназии и гимназии № 1.

Кроме того, свет погаснет в окнах многоквартирных домов-участников акции, сообщает городская администрация.

«Акция посвящена не экономии электричества, а направлена на привлечение внимания большого количества людей к проблемам нашей планеты. Мы за ответственное отношение к природе, и поэтому предлагаем всем неравнодушным благовещенцам присоединиться к акции вместе с нами и на час выключить свет и электроприборы, – сказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова, неоднократный участник «Часа Земли».