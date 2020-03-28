Некоторым амурчанам пенсию за апрель начислят досрочно

Жителям Приамурья, получающим пенсию через кредитные учреждения 10 числа, Пенсионный фонд профинансировал выплату 27 марта. Это сделано в рамках принимаемых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент ОПФР по Амурской области работает в штатном режиме, однако в целях обеспечения гарантированно своевременной доставки пенсий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, решено произвести финансирование досрочно.

Амурчане получают выплаты через кредитные учреждения 10, 15 и 21 числа. В получателях первой декады – граждане 70 лет и старше. В списке – 16 756 человек. Среди них есть и ветераны, которым положены единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Победы и ежегодные выплаты в сумме 10 тысяч рублей. Эти выплаты будут перечислены им вместе с пенсией.

О том, ожидает ли досрочная выплата получателей второй и третьей декады, Пенсионный фонд проинформирует дополнительно.

«Почта России» начнет доставку пенсий за апрель немногим раньше – 2 числа, тогда как обычно по графику начинают выплаты с третьего. Это решение также принято в качестве предупредительной меры для гарантированно своевременной доставки амурчанам всех положенных им выплат.