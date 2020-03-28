Из-за коронавируса перенесли даты проведения ЕГЭ и ОГЭ

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В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов – с 9 июня.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

Как сообщало Амур.инфо, ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции сроки досрочной сдачи ЕГЭ в Амурской области были перенесены на основной период.

Образовательные организации в объявленную указом президента выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах.

«Обращаюсь к родителям – проведите эту неделю с пользой со своими детьми. В вашу поддержку мы ежедневно публикуем на официальном сайте информацию о возможном досуге, соответствующие рекомендации направляем и в регионы. Регионы в свою очередь также должны доводить эту и иную информацию о принимаемых мерах до граждан на своих официальных ресурсах, в социальных сетях.

Одна из наших задач – совместными действиями сократить перемещения, провести при необходимости меры по дезинфекции помещений и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности», – сказал Кравцов.

Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, будет решено исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время. Всю информацию планируется направить в регионы к середине следующей недели.

В регионах работают горячие линии для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса, федеральная горячая линия Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-91-85. Вся информация также доступна и регулярно обновляется в специализированном разделе на главной странице официального сайта министерства просвещения».