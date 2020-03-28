Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:52 6

Губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске

Губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции поднял вопрос о проверке внутренних рейсов, прибывающих в Благовещенск. Эту тему глава региона затронул на штабе в правительстве области.

По его мнению, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

«На данный момент это надо принимать нашим решением. На сегодняшний день законодательно такая процедура есть только по внешним рейсам», – пояснила руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«Давайте продумаем дополнительный комплекс мероприятий по усилению работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в аэропорту города Благовещенск. Поручение минтрансу – подключиться», – сказал губернатор.

Просмотров всего: 623

#коронавирус #транспорт

распечатать


Власть 4

Василий Орлов поручил быстро отремонтировать резервную реанимацию больницы Благовещенска

Коронавирус 2

В Белогорске самоизолированных жителей проверяют во время рейдов
Коронавирус

Интернет-провайдеры Белогорска готовы к общегородскому онлайну
Коронавирус 3

В благовещенском ТРЦ «Острова» рассказали о режиме работы в выходную неделю
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • uslon

    uslon
    1 час назад

    А разве ещё не проверяют? И поезда в Ерофее и Архаре тоже нужно.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а раньше об этом задуматься не могли?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Давно пора. Регионы не первый день с заболевшими сталкиваются. У соседей ужо есть.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    По федералке- тысячи авто за день проходят. А с ними как быть?

  • invv

    invv
    58 минут назад

    Англичане говорят: Better late than never, but better never late. Лучше поздно, чем никогда, но лучше никогда не опаздывать.

  • Саймон

    Саймон
    57 минут назад

    Кроме проверки, ещё нужно изолировать всех прилетающих из Москвы как минимум на 2 недели.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь