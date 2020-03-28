Губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции поднял вопрос о проверке внутренних рейсов, прибывающих в Благовещенск. Эту тему глава региона затронул на штабе в правительстве области.

По его мнению, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

«На данный момент это надо принимать нашим решением. На сегодняшний день законодательно такая процедура есть только по внешним рейсам», – пояснила руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«Давайте продумаем дополнительный комплекс мероприятий по усилению работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в аэропорту города Благовещенск. Поручение минтрансу – подключиться», – сказал губернатор.