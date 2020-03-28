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сегодня, 09:23 9

Экс-мэр Благовещенска Мигуля обратился в прокуратуру для пересмотра уголовного дела

Экс-мэр Благовещенска Мигуля обратился в прокуратуру для пересмотра уголовного дела
Фото: Амур.инфо

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля подал документы в областную прокуратуру для пересмотра уголовного дела. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

«Я подал документы в прокуратуру Амурской области о пересмотре моего уголовного дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Дополнительное соглашение, положенное в основу моего обвинения, было сфабриковано неустановленным лицом, и это подтверждено постановлением дознавателя ОД МО МВД России « Благовещенский» от 29 сентября 2017 года. Безусловно, о результате рассмотрения я догадываюсь. Впереди ещё долгая, долгая дорога... А может, ничего и не нужно делать, не тратить силы и время?» – написал Мигуля.

Кроме того, бывший градоначальник провел аналогию нынешнего времени, когда, с его слов, «совершают передел сфер влияния путём возбуждения или закрытия уголовных дел», «фальсифицируют доказательства», с 1937 годом.

«Сейчас не расстреливают и не вешают ярлык "враг народа". Политических статей в Уголовном кодекса нет. Но почему-то очень часто подбрасывают наркотики, совершают передел сфер влияния путём возбуждения или закрытия уголовных дел, судебными решениями отбирают имущество в свою пользу или в пользу своих родственников, фальсифицируют доказательства. ...Бороться за честное имя очень сложно и порой даже нереально при жизни. В любом случае, делать это надо и оставлять все это на произвол нельзя», – добавил он.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», экс-мэра суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Бывшего градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

В 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.

Приговор ему вынесли в августе 2016-го, затем в феврале 2017-го срок уменьшили до семи лет, а в ноябре 2017-го – до пяти лет и шести месяцев.

Александр Мигуля вышел на свободу 10 апреля 2018 года. По решению суда он был освобожден досрочно и покинул колонию общего режима. Всего в заключении он провел около трех лет.

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#суды

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    наш будущий губернатор

  • ДКВР

    ДКВР
    1 час назад

    Правильный Дядька

    Хозяйствиный

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    Демидыч

    наш будущий губернатор



    Вряд ли. Скорее всего, кураж управленческий уже пропал.

  • invv

    invv
    1 час назад



    ДКВР , сегодня, 10:00

    Правильный Дядька Хозяйствиный



    Вы правы. Даже если он что-то и поимел, что он хуже других, кто миллиардами ворует, он прежде всего работал, а не в инстаграмме пиарился.

  • Витком

    Витком
    48 минут назад

    Самостоятельные и думающие губернаторы давно уже не нужны власти, требуются послушные

  • karlik nos

    karlik nos
    47 минут назад

    Вот уж правильная мысль... Хуже других кто ворует... В точку))

  • Витком

    Витком
    36 минут назад

    Ну вот например Калита не ворует,но город стал в разы неухоженней,чем при Мигуле

  • Витком

    Витком
    35 минут назад

    Где тут логика?

  • Демидыч

    Демидыч
    33 минуты назад

    все чиновники воруют на откатах

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