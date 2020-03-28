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сегодня, 09:02 5

Василий Орлов поручил быстро отремонтировать резервную реанимацию больницы Благовещенска

Василий Орлов поручил быстро отремонтировать резервную реанимацию больницы Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области поручил региональному минстрою за 10 дней сделать косметический ремонт резервной реанимации городской клинической больницы Благовещенска.

26 марта глава региона проинспектировал, как развёртывается резервный инфекционный госпиталь на базе больницы. Для восстановления резервной реанимации на 12 коек там необходимо провести косметический ремонт.

На заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Орлову доложили – специалисты ГБУ «Строитель» произвели расчёт необходимых средств. На эти цели необходимо 4,5 миллиона рублей.

«Предлагаю решением штаба поддержать выделение из резервного фонда правительства региона этой суммы. Минстрою и ГБУ "Строитель" принять исчерпывающие меры для скорейшего проведения косметического ремонта и установить контрольный срок для него 10 дней», – сказал губернатор Василий Орлов.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • OLSEN

    OLSEN
    1 час назад

    Ну что так долго... Отремонтировать 10 дней. Китайцы за 10 дней новую построили

  • invv

    invv
    1 час назад

    Так то ж китайцы.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Не губернатор должен распоряжение сегодня отдавать, а еще "вчера" Минздрав с предложением должен был выйти: по уму, уже все давно должно было быть подготовлено. Чего ждали?

  • lev4ik

    lev4ik
    59 минут назад

    Причем ремонт-только косметический...

  • Эксперт

    Эксперт
    35 минут назад

    4,5 млн на косметику, помещение на 12 коек. Мда.Косметический ремонт одного кабинета по любой смете стоит около 100 тыс максимум.

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