Василий Орлов поручил быстро отремонтировать резервную реанимацию больницы Благовещенска

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Губернатор Амурской области поручил региональному минстрою за 10 дней сделать косметический ремонт резервной реанимации городской клинической больницы Благовещенска.

26 марта глава региона проинспектировал, как развёртывается резервный инфекционный госпиталь на базе больницы. Для восстановления резервной реанимации на 12 коек там необходимо провести косметический ремонт.

На заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Орлову доложили – специалисты ГБУ «Строитель» произвели расчёт необходимых средств. На эти цели необходимо 4,5 миллиона рублей.

«Предлагаю решением штаба поддержать выделение из резервного фонда правительства региона этой суммы. Минстрою и ГБУ "Строитель" принять исчерпывающие меры для скорейшего проведения косметического ремонта и установить контрольный срок для него 10 дней», – сказал губернатор Василий Орлов.