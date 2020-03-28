Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 27 марта

Выбор читателей за 27 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 марта.

В Приамурье приостановят работу торговые центры, кинотеатры и фитнес-центры

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Инстаграме рассказал, какие организации будут работать в регионе в ближайшую неделю, а какие нет.

В Приамурье могут на неделю закрыть организации общественного питания

27 марта на сайте правительства Российской Федерации были опубликованы новые поручения по предотвращению распространения коронавируса в стране. Михаил Мишустин постановил закрыть заведения общепита с 28 марта по 5 апреля. Корреспондент Амур.инфо поговорил с директорами некоторых известных заведений Благовещенска. Узнал, изменился ли их режим работы в этот непростой период.

Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам

25 марта президент России предложил ввести каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов граждан более чем на 30 %. Банки рапортуют о готовности исполнить пожелание главы государства. Впрочем, механизм предоставления льготы пока не разработан.

Василий Орлов: на следующей неделе ожидается пик распространения коронавируса

В Амурской области начинаются серьезные ограничения в работе торговых центров, а также многих других учреждений. Глава Приамурья считает, что такие меры в регионе оправданы.

Просмотров всего: 7

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Коронавирус

Интернет-провайдеры Белогорска готовы к общегородскому онлайну
Общество 13

ИА «Амур.инфо» продолжает удерживать лидерство в рейтинге СМИ
Общество 9

Министр соцзащиты Алтая в разгар пандемии уехала в Таиланд: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 26 марта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь