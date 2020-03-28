Выбор читателей за 27 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 марта.
В Приамурье приостановят работу торговые центры, кинотеатры и фитнес-центры
Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Инстаграме рассказал, какие организации будут работать в регионе в ближайшую неделю, а какие нет.
В Приамурье могут на неделю закрыть организации общественного питания
27 марта на сайте правительства Российской Федерации были опубликованы новые поручения по предотвращению распространения коронавируса в стране. Михаил Мишустин постановил закрыть заведения общепита с 28 марта по 5 апреля. Корреспондент Амур.инфо поговорил с директорами некоторых известных заведений Благовещенска. Узнал, изменился ли их режим работы в этот непростой период.
Путин ввел каникулы по потребительским и ипотечным кредитам
25 марта президент России предложил ввести каникулы по потребительским и по ипотечным кредитам в случае падения доходов граждан более чем на 30 %. Банки рапортуют о готовности исполнить пожелание главы государства. Впрочем, механизм предоставления льготы пока не разработан.
Василий Орлов: на следующей неделе ожидается пик распространения коронавируса
В Амурской области начинаются серьезные ограничения в работе торговых центров, а также многих других учреждений. Глава Приамурья считает, что такие меры в регионе оправданы.
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