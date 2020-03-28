В Белогорске самоизолированных жителей проверяют во время рейдов

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске продолжаются проверки жителей города, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран. Совместные рейды по домам таких граждан осуществляются сотрудниками полиции и Роспотребнадзора. Меры организованы с целью контроля самоизолированных по соблюдению ими карантина.

«26 марта в Белогорске проверен 31 человек, – рассказал начальник межрайонного отдела МВД России "Белогорский" Давид Авидзба. – Находящимся в самоизоляции разъясняются условия изоляции на дому и последствия нарушения режима. При нарушении режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Пока таких случаев нет».

Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц в квартире, доме, с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами. Изолируемый не ограничен в своих правах на территории своего жилья (контакт с людьми возможен посредством видео/аудио, интернет-связи), однако, покидать его не имеет права. Для обеспечения изолируемого всем необходимым могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры и другие лица без личного контакта с изолируемым (безналичный расчет; доставляемые продукты/предметы оставляются у входа в квартиру изолируемого).

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, с 20 марта в течение двух недель все прибывшие из-за границы должны соблюдать режим самоизоляции.

Прибывшие в Россию из-за границы в пункте въезда (аэропорт) обязаны получить копию постановления, пройти медицинский осмотр, сообщить о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, адрес места самоизоляции и другую контактную информацию по телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или органа исполнительной власти, либо по телефону 112.

Работающим гражданам необходимо подать заявку на оформление больничного листа. Это можно сделать и на членов семьи, живущих с самоизолированными гражданами. Для оформления больничного листа можно подать заявку через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования.

Бытовой мусор, образующийся в месте изоляции, упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывается и выставляется за пределы квартиры, по предварительному звонку лицам, которые будут его утилизировать (выносить).

В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета), регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

За изолируемым вместе с тем устанавливается медицинское наблюдение на дому с обязательной ежедневной термометрией, осуществляемой медицинскими работниками с обязательным соблюдением мер биологической безопасности при контакте с изолируемым (врачи поликлинической сети). На 10 сутки изоляции сотрудниками медицинской организации производится отбор материала для исследования на COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.