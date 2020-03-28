Банк России поможет бизнесу и простым потребителям

В условиях распространения коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть, Банк России утвердил комплекс мер, направленных на поддержку российских предпринимателей и потребителей. Сообщается, что кредитным организациям страны поступила рекомендация ограничить максимальный размер ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5 %.

Кроме этого, у предпринимателя появляется возможность реструктуризировать кредиты или займы для урегулирования задолженности. Данная мера действует до 30 сентября 2020 года. Также запрещается устанавливать дополнительные требования при кредитном обслуживании бизнесменов вне зависимости от оценки их финансового положения по реструктурированным кредитам.

Поддержка будет оказана и гражданам РФ с подтверждённым фактом заболевания коронавирусной инфекции. В таком случае Банк России рекомендует кредитным организациям реструктурировать задолженность по кредитам без назначения штрафов и пени, а также отменить взыскание на недвижимость, которая является обеспечением по кредиту, если заемщик нарушит обязательства по договору. Данные меры вступают в силу после предоставления заявления.

Соответствующие рекомендации получили страховые организации. Они касаются продления срока урегулирования страховых случаев, а также отсрочки платежа по договорам добровольного страхования. При этом штрафы и пени за ненадлежащее исполнение договора в течение периода временной нетрудоспособности страхователя начисляться не будут.

Помимо этого, с 1 мая переводы в системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц не будут облагаться комиссией. В случае превышения этого лимита комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не может превышать 1500 рублей.

В настоящее время Банком России также прорабатывается вопрос об установлении предельной комиссии при оплате картами онлайн-покупок продовольственных и лекарственных средств без посещения магазинов.