Ракам предстоит защищать свой авторитет, а Стрельцы обретут внутреннюю свободу: астрологический прогноз на 28 марта

Восход Солнца: 06:14

Заход Солнца: 18:55

Солнце в Овне.

Овен. Непростой день. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика. Возможны ошибки, ссоры с близкими людьми. И, пожалуйста, как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми! Отказывайтесь от деловых предложений — данный период для этого совсем не подходит.

Телец. День милости, прощения обид, очищения огнем.Коммуникабельность и оптимизм будут возрастать, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения. Хороший деньдля изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему личную жизнь.

Близнецы. Будьте бдительны, не принимайте важных решений, выжидайте. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону, это будет зависеть только от вас. Обстановка на работе не слишком благоприятна. Опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается заставить вас понервничать. После работы спешите домой.

Рак. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или защищать достоинство и авторитет от нападок недоброжелателя. Возможно, вам не удастся изменить ход событий, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов. Звезды рекомендуют снизить деловую активность и держать при себе замыслы, мысли и планы.

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Лев. Сегодня вас ожидают стычки с внешним окружением. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. И пусть дела не заладятся, излишняя нервозность только помешает вам. Важно успокоиться и сконцентрировать свое внимание на детях. Они нуждаются в вашей поддержке. Нельзя стричь волосы и ногти, предаваться чревоугодию.

Дева. Звезды предполагают успех в профессиональной деятельности при условии, что в вашей семье царит атмосфера тепла и уюта. Возможны некоторые недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте необдуманных решений, так как недоброжелатель пытается навредить вам. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки.

Весы. Критический день. Будьте начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью. Создайте финансовый резерв, в скором времени он вам понадобится.

Скорпион. День связан с обманом, клеветой, преследованиями. Если у вас есть новое дело, отложите его, иначе постоянно будете ощущать, что ваши усилия напрасны. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий. Тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Нужно быть внимательным к расходам.

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Стрелец. День обретения внутренней свободы, озарения, постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое позволит вам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры.

Козерог. Не исключено, что вам придется внимательнее присмотреться к коллегам, которым не стоит слишком доверять. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения.

Водолей. Противоречивый день. Первая половина будет связана с финансовыми проблемами. Вам важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете объединить желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате во второй половине дня велика вероятность материального успеха.

Рыбы. Резкие, необдуманные поступки могут стать причиной неприятностей, неверные суждения — привести к ложным выводам. День обольщения. Не следует заниматься делами, требующими точного расчета и скрупулезности. Никому не рассказывайте о своих планах, избегайте прогулок, путешествий. Займитесь уборкой квартиры.

Астролог: Вальдемар Небоходцев