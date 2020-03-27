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27марта
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сегодня, 22:20 0

Интернет-провайдеры Белогорска готовы к общегородскому онлайну

Интернет-провайдеры Белогорска готовы к общегородскому онлайну
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с интернет-провайдерами, осуществляющими свою деятельность на территории города.

В совещании приняли участие замглавы по информационным технологиям Марина Зингер и представители организаций, предоставляющих в Белогорске услуги телекоммуникационной связи: МТС, А-линк, Ростелеком, ТТК и Терион.

«Безусловно, вопросам развития связи, интернета мы уделяем большое внимание, поскольку именно эти направления в значительной степени влияют на качество жизни горожан. Особенно сейчас, когда в Белогорске объявили своего рода карантин, – отметил Станислав Мелюков. – Многие организации уходят на удаленную работу. Школьники и студенты находятся дома на дистанционном обучении».

Провайдеры рассказали о готовности работать в условиях повышенной нагрузки на сеть. Мониторинг сетей ведется ежедневно, техподдержка, в большинстве случаев, круглосуточно. «Показательными всегда являются новогодние праздники, – отметил начальник эксплуатационного участка ТТК Сергей Якшин. – Мы спокойно, без происшествий и каких-либо отключений пережили новогодние каникулы. Уверен, что и во время карантина работа будет проходить в штатном режиме. В новых условиях мы также готовы оказать техподдержку пользователям интернета. Думаю, справимся».

Технический директор компании «А-линк» Станислав Заяц согласился с коллегой, но добавил, что от внештатных ситуаций никто не застрахован. «Могу с уверенностью сказать, что все решается оперативно, – отметил он. – Для своих потребителей повысили скорость на 30 %. Испытания провели. Пока опасений нет».

По поручению главы Белогорска на официальном сайте белогорск.рф в разделе «Стопкоронавирус» добавлен рубрикатор, посвященный обеспечению телекоммуникационной связи. Здесь указаны номера техподдержек провайдеров и режим их работы, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #интернет #коронавирус

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