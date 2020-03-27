В Белогорске представителям общепита разрешили готовить блюда только на вынос

Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с представителями бизнеса, обеспечивающими общественное питание в городе. Поводом стало распоряжение губернатора Амурской области Василия Орлова о закрытии с 28 марта по 5 апреля в регионе всех точек общепита, кроме дистанционной торговли.

Информация об этом озвучена на внеочередном заседании оперативного штаба по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции. Участником встречи стал начальник межрайонного отдела МВД РФ «Белогорский» Давид Авидзба.

«Вы можете работать, готовить и продавать только на вынос. Ни один посетитель не должен принимать пищу в заведениях общепита, – заострил внимание Станислав Мелюков. – Можно организовать курьерскую доставку, либо же организовать самовывоз».

Один из вопросов касался контроля за соблюдением распоряжения губернатора региона. Обеспечивать его будут сотрудники полиции. «Будут организованы рейды для проверки точек общественного питания. Большая просьба, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – отметил Давид Авидзба. – Контроль за исполнением указа в любом случае производиться будет. Поэтому рекомендуем организовать работу в новом формате».

Представители общепита отметили, что не намерены нарушать карантин. Работать в новых условиях им предстоит уже с утра 28 марта.