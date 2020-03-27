В благовещенском ТРЦ «Острова» рассказали о режиме работы в выходную неделю

Согласно документу, в области с 28 марта и до следующего воскресенья должны закрыться торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, тренажерные залы, базы отдыха. Дополнительные ограничительные меры введены для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«Постановление губернатора будем выполнять в полном объеме, здоровье граждан для нас превыше всего. Работать будет "Кэш & Керри", аптека, банкоматы. "Кэш & Керри" откроется по своему расписанию в 8 утра, у них отдельный вход. Аптека – с 10 утра. Все остальное будет закрыто до 5 апреля включительно», – рассказал управляющий ТРЦ «Острова» Альберт Скнарин.

Он добавил, что с понедельника по четверг «Острова» посещает минимум 14 тысяч человек в день. На выходных посещаемость достигает 30-35 тысяч человек.

Также распоряжением главы региона гостиницам и объектам временного размещения граждан, санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных на территории области указано приостановить бронирование и заселение граждан.

Кроме того, в обозначенный период должно быть приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

Контролировать соблюдение вводимых ограничений будут главы муниципальных образований области, полицейские и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.