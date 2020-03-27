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сегодня, 18:13 1

Василий Орлов: на следующей неделе ожидается пик распространения коронавируса

Василий Орлов: на следующей неделе ожидается пик распространения коронавируса
Фото: amurobl.ru

В Амурской области начинаются серьезные ограничения в работе торговых центров, а также многих других учреждений. Глава Приамурья считает, что такие меры в регионе оправданы.

«Меры, которые мы предприняли, достаточно жесткие. Несмотря на то, что у нас на сегодняшний день заболевших нет, считаем эти меры целесообразными. По оценке специалистов пиковый период по распространению инфекции придётся как раз на следующую неделю. Необходимо в масштабах всей страны принять исчерпывающие меры по недопущению распространения этой инфекции», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Дополнительно будет усилена работа органов внутренних дел для обеспечения правопорядка в части надзора за гражданами, где они будут находиться. Будет проработан вопрос по использованию спецсредств. В частности, информирование с использованием автопатрулей с громкоговорителями и системы РСЧС.

«Наша задача, как власти, – обеспечить безопасность населения», – подчеркнул глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, губернатор подписал распоряжение о введении дополнительных ограничительных мер, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции. С 28 марта по 5 апреля на территории области с 28 марта по 5 апреля включительно будет приостановлена деятельность ряда объектов, независимо от организационно-правовых форм собственности.

В этот период должно быть приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

Должны закрыться торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, тренажерные залы, базы отдыха. Гостиницам и объектам временного размещения граждан, санаторно-курортного лечения и отдыха, расположенных на территории области указано приостановить бронирование и заселение граждан.

В связи с принятием ряда мер главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить в муниципальных организациях дошкольного образование работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима, а также учет и контроль за работой дежурных групп в негосударственных организациях дошкольного образования, группах по присмотру и уходу.

Также главам муниципальных образований области, управлению МВД России по Амурской области, управлению Роспотребнадзора рекомендовано осуществлять контроль за соблюдением вводимых ограничений, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министр юстиции области Елена Акименко пояснила: «Указом президента с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочие дни. Данный указ не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские, аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания. Министерством труда и социальной защиты РФ даны разъяснения, какие организации относятся к непрерывно действующим – это организации, в которых невозможно приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Те организации, которые не названы в распоряжении губернатора области будут определять режим своей работы и приостановку (не приостановку деятельности) в соответствии с указом президента и рекомендациями, данными министерством труда РФ».

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#губернатор #коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • mm_игорь кисилев

    mm_игорь кисилев
    37 минут назад

    29 и 30 марта с Тайланда ожидается прибытие двух рейсами с туристами,вот потенциальная угроза, там уже много заражённых

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