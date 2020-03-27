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сегодня, 18:00 1

Число заразившихся коронавирусом в России превысило тысячу человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило тысячу человек
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтверждено еще 196 случаев новой коронавирусной инфекции в 16 регионах. Таким образом, в стране зафиксировано больше 1 000 заболевших. Москва по-прежнему в лидерах.

В столице – 157 заболевших; в Крыму – 12; в Московской области – 8, в Волгоградской области – 3; по два – в Чеченской Республике, Мордовии, Удмуртии и Самарской области; по одному – в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 036 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 45 человек, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 минуты назад

    сахалинцы сегодня с тая прилетели + 20 с чем-то лайкнулись. ждут 2й самолет

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