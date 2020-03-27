Христиане и мусульмане в Благовещенске ограничили число прихожан на службах

Представители большинства конфессий в Благовещенске начали проводить по несколько богослужений в день. Такие меры стали выходом из ситуации ограничений, которые требуют выполнять от религиозных объединений и общин в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

В Благовещенской епархии ссылаются на рекомендации патриарха Кирилла, который утвердил санитарные нормы. По предписанию их должны соблюдать все священнослужители.

Согласно публикации епархии в Инстаграме, православные учли постановление правительства Амурской области об ограничении массовых мероприятий с числом участников не более 50.

23 марта прошло заседание епархиального совета, на котором главной темой для обсуждения стала эпидемия COVID-19 и меры по предупреждению распространения коронавируса среди верующих.

Амур.инфо сообщало о том, что договоренность была достигнута на встрече губернатора Амурской области с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Существование договоренности подтвердили и на пресс-конференции в областном правительстве 25 марта.

Чтобы дать возможность посещать храм всем желающим, православная церковь увеличила количество богослужений в кафедральном соборе. Теперь в храме будут совершаться две божественные литургии: ранняя в 7:00 в Никольской церкви и поздняя – в 10:00 в соборе.

Несколько служб в день теперь проводят и в протестантской церкви «Новое поколение». Пастор церкви Михаил Дарбинян сообщил, что изменения в расписании богослужений произошли в среду, 25 марта. На службы теперь пускают ограниченное число верующих.

«Мы разъяснили всем ситуацию, провели анкетирование, объяснили, как действовать пожилым людям, – рассказал Михаил Дарбинян. – Это только начало, потом наведем порядок, поймут люди. Сейчас кто придет пораньше, до 50 человек, тому повезло. А кто нет, к сожалению, уйдут. Но я буду делать несколько служений по воскресеньям».

Сегодня священникам приходится сталкиваться с непониманием некоторых прихожан, которых вынуждают подчиниться требованиям. Нередко в культовых учреждениях приходится сталкиваться с возмущением и упреками со стороны людей.

«Многие очень сильно обиделись на меня, – поделился переживаниями пастор пятидесятников. – Некоторые даже говорили, что и конституционное право их нарушаю. Мы объясняем, что такая ситуация, никто не покушается на ваши права. Это форс-мажор, такого не бывало. 27 лет мы проводили службы регулярно, в одно и то же время и вдруг… Это естественная реакция, я понимаю все».

Ужесточение коснулось и благовещенской мусульманской общины. Как сообщил корреспонденту Амур.инфо имам Абдурашид, намаз в мечети сократился по времени до 15 минут.

«Мы стараемся объяснить, что это вынужденная, временная мера. К сожалению, не все могут участвовать в службах, – рассказал благовещенский имам. – Объятия, рукопожатия мы исключили, я сразу об этом объявил заранее через группы в вотсапе, чтобы не было никаких нарушений. Мы и маски выдавали. У нас сейчас на намаз 20-30 человек приходит».

Проводить по несколько служб в день благовещенские мусульмане пока не собираются. По возможности верующих попросили молиться дома. Кстати, заботой о пожилых мусульманах сейчас нанимаются волонтеры общины.

«Большинство с пониманием относятся к таким ограничениям, – пояснил духовный глава. – Есть такие, которые расспрашивают, почему так, зачем и так далее. Но таких мало. Мы проводим работу с людьми, объясняем, как надо себя вести, все рекомендации правительства, врачей, все мы это доводим».

Благовещенские баптисты также ограничили собрания и служения до пятидесяти участников. В день иногда проходит несколько служб. Представители христианского течения готовы к любому развитию событий. Если введут карантин, проповеди и службы переместятся в интернет, и этот опыт уже практикуется. Ограничения в церкви прихожане приняли с христианским смирением.

«У нас нет людей случайных, мы все друг друга знаем хорошо, и у нас нет проблем с этим, – объяснил старший пресвитер Церкви евангельских христиан-баптистов "Возрождение" Благовещенска Андрей Зайцев. – Восприняли люди нормально. У нас богатый опыт гонений необоснованных, и даже в настоящее время некоторые подвергаются гонениям. А эпидемия – это природное явление, мы же не будем против торнадо или наводнения протестовать. Никто не расстроен особенно. Все молимся, конечно, чтобы эта напасть миновала, чтобы пострадавших было как можно меньше».

Пасху 19 апреля баптисты уже готовятся отмечать по разным сценариям, в том числе и в условиях полного карантина.

«Если будет, как сейчас, что нет в области больных и эпидемический порог не превышен, то ограничимся мероприятиями до 50 человек, будем использовать маски и так далее – рассказал Андрей Зайцев. – Если введут жесткий карантин, то перейдем в домашние формы. Мы же еще развиваем семьи. Глава семьи – он своего рода священник. Мы не привязаны жестко к каким-то правилам внешним. Нам, наверное, легче справиться с этим, чем другим».