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сегодня, 17:42 1

В Благовещенске в выходную неделю для некоторых дошколят будут работать дежурные группы

В Благовещенске в выходную неделю для некоторых дошколят будут работать дежурные группы
Фото: pixabay.com

В детских садах Благовещенска с 30 марта по 3 апреля будут работать дежурные группы. Некоторые благовещенцы в это время смогут отводить туда своих дошколят.

На следующей неделе, согласно указу президента, дошкольные учреждения, как и многие другие в городе, до 3 апреля остановят работу.

Для присмотра за детьми родителей или иных законных представителей, которые будут обеспечивать функционирование организаций и органов власти в условиях чрезвычайных обстоятельств, перечисленных в указе президента, в прогимназии Благовещенска будут организованы дежурные группы по следующим адресам: улица Горького, 202; улица Б. Хмельницкого, 42/2; улица Амурская, 186; улиц Соколовская, 39; улица.Институтская, 17/3; Игнатьевское шоссе, 12/5; улица Широкая, 51.

«Обращаем ваше внимание, что, согласно рекомендациям министерства труда, функционирование дежурных групп организовано только для тех детей, родители которых являются работниками непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочные работы; государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления; работников, обеспечивающих функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации», – сообщают в мэрии Благовещенска.

Родителям перечисленных категорий следует написать заявление с указанием невозможности оставления ребенка дома с 30 марта по 3 апреля 2020 года. По всем имеющимся вопросам необходимо обращаться по телефонам горячей линии:

  1. улица Горького, 202 – 8-962-284-77-78;
  2. улица Б-Хмельницкого, 42/2 – 8-924-671-93-00;
  3. улица Амурская, 186 – 8-914-587-58-90;
  4. улица Соколовская, 39 – 8-924-848-38-77;
  5. улица Институтская, 17/3 – 8-914-597-47-23;
  6. улица Игнатьевское шоссе, 12/5 – 8-914-567-45-55
  7. улица Широкая, 51 – 8-924-679-17-15.

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#городская власть #дети #коронавирус

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