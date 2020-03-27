В Благовещенске в выходную неделю для некоторых дошколят будут работать дежурные группы

В детских садах Благовещенска с 30 марта по 3 апреля будут работать дежурные группы. Некоторые благовещенцы в это время смогут отводить туда своих дошколят.

На следующей неделе, согласно указу президента, дошкольные учреждения, как и многие другие в городе, до 3 апреля остановят работу.

Для присмотра за детьми родителей или иных законных представителей, которые будут обеспечивать функционирование организаций и органов власти в условиях чрезвычайных обстоятельств, перечисленных в указе президента, в прогимназии Благовещенска будут организованы дежурные группы по следующим адресам: улица Горького, 202; улица Б. Хмельницкого, 42/2; улица Амурская, 186; улиц Соколовская, 39; улица.Институтская, 17/3; Игнатьевское шоссе, 12/5; улица Широкая, 51.

«Обращаем ваше внимание, что, согласно рекомендациям министерства труда, функционирование дежурных групп организовано только для тех детей, родители которых являются работниками непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочные работы; государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления; работников, обеспечивающих функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации», – сообщают в мэрии Благовещенска.

Родителям перечисленных категорий следует написать заявление с указанием невозможности оставления ребенка дома с 30 марта по 3 апреля 2020 года. По всем имеющимся вопросам необходимо обращаться по телефонам горячей линии: