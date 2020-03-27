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сегодня, 20:49 1

Амурчанка приняла мошенника за сына и лишилась 74 тысяч рублей

Амурчанка приняла мошенника за сына и лишилась 74 тысяч рублей
Фото: http://gazeta-rvs.ru/

Жительница Свободного 1959 года рождения стала жертвой мошенника. Пенсионерке позвонил мужчина с неизвестного номера, назвал ее мамой и попросил о помощи. Голос при этом, как отмечает женщина, был очень похож на голос сына. Но на самом деле это был мошенник.

Звонивший сообщил, что он якобы угнал машину, передвигаясь на которой, сбил человека и повредил автомобиль. Ему необходимо срочно возместить ущерб владельцу разбитого транспортного средства в сумме 600 тысяч рублей. Злоумышленник попросил перевести ему эти деньги.

Взволнованная амурчанка пошла в банк, оформила кредит, обратилась к оператору для перевода денежных средств, но ей отказали в переводе. Служба безопасности банка заблокировала банковскую карту и денежные средства клиентки из-за подозрительности перевода.

Тогда женщина пошла в другой банк, оформила кредит на 75 тысяч рублей, сумму ей выдали наличными. Она перевела 74 тысячи на счет злоумышленника. После этого потерпевшая позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Оказалось, что с сыном всё порядке, он находится на работе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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Комментарии
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  • mm_Маша Корсакова

    mm_Маша Корсакова
    5 минут назад

    Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

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